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Bugün 13:58 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:00 TSİ )

Şükrü Amca bana da bana da!

Darıca Belediyesi, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği turnuvada dereceye giren sporculara Darıca Belediyesi Spor Salon’unda gerçekleşen törenle madalyaları verildi.

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Küçük sporcuların Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a madalya dağıttığı esnada “Bana da Şükrü Amca, bana da” diye seslendi. Bu istek gülüşmeleri de beraberinde getirdi.

KAZANANA SAYGI DUYMAK ÖNEMLİ

Futbol, voleybol, basketbol, atletizm, yüzme, badminton ve kort tenisi olmak üzere 7 ayrı branşta yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcu ve takımlara verilen ödüller küçüklere moral olurken, Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu “Çocuklarımıza sporun dostluk olduğunu, katıldığı turnuvalarda kaybetseler bile kazanana saygı duymaları gerektiğini öğretmeye çalıştık” dedi.

GELECEĞİN SPORCULARI DARICA’DA YETİŞİYOR

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında “Spora ve gençlere her türlü katkıyı sunma gayreti içindeyiz. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü artık uluslararası arenada ülkemizi temsil ederek başarılara imza atıyor, DASYİS projemiz ile geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Yaz ve Kış Spor Okulları ile yine gençlerimizi spora teşvik ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bugün 13:58 TSİ - Spor

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