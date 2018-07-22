Pazar, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çalışan Yahya Kaptan’da Koordinatör Faruk Sarman ve Yardımcı Antrenör Rahmi Avcı sporcularla bire bir ilgileniyor. Antrenmanlar sabah 10.00 ile 12.30 arasında yapılıyor. Sporcu velileri de çalışmalara ilgi gösteriyor.
Bugün 13:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:01 TSİ )
Yahya Kaptan çalışıyor
Yeni sezon öncesi faaliyetlerini sürdüren İzmit Yahya Kaptan Spor Kulübü’nde 2008-2009 ve 2010 doğumlu olan sporcular çalışmalarını, Yahya Kaptan Ferruh Duygu Tesisleri’nde sürdürüyor.
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Bugün 13:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz