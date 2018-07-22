Yahya Kaptan çalışıyor

Pazar, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çalışan Yahya Kaptan’da Koordinatör Faruk Sarman ve Yardımcı Antrenör Rahmi Avcı sporcularla bire bir ilgileniyor. Antrenmanlar sabah 10.00 ile 12.30 arasında yapılıyor. Sporcu velileri de çalışmalara ilgi gösteriyor.