Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:01 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:03 TSİ )

En büyük mehbar mehteran “2-1”

Ülkenin en prestijli futbol organizasyonlarından İddaa RakipbulKocaeli’deAçılış Sezonu Şampiyonu Mehbar Mehteran takımı oldu.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

GOLLER ALİ BOZKIR’DAN

İddaa Rakipbul Kocaeli Açılış Sezonu finalindeİzmit Konferansı Şampiyonu Mehbar Mehteran ile Gebze Konferansı Şampiyonu Ekol Vinç, İzmit Seka Park’ta yer alan Kelebek Çim Halı Tesisleri’nde karşılaştı. Müthiş bir tempoda geçen maçı Mehbar Mehteran 2-1 kazanırken golleri 35. ve 43. dakikalarda Ali Bozkır attı. Ekol Vinç adına Serdar Şükür’ün 46. dakikadaki golü yeterli olmadı. Maçın en değerli futbolcusu ise önümüzdeki sezon Adapazarıspor’da mücadele edecek olan İzmitli forvet Sinan Çalık oldu. 

HER ŞEY ANTALYA İÇİN!

Kocaeli Açılış Sezonu şampiyonu Mehbar Mehteran, Kocaeli Kapanış Sezonu şampiyonunu bekliyor.  Açılış sezonu ve kapanış sezonu şampiyonları arasındaki maçın galibi Kocaeli şampiyonu olacak ve diğer illerin şampiyonları ile Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye finallerine adlarını yazdıracak. Antalya’daki şampiyon takım ise yurt dışındaki ülkeler arası turnuvada ülkemizi temsil edecek.

Bugün 14:01 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kağıtspor’un imdadına Hido yetişti! mask
Kağıtspor’un imdadına Hido yetişti!
En büyük mehbar mehteran “2-1” mask
En büyük mehbar mehteran “2-1”
Recep Kara’nın bırakma kararı 1. Kırkpınar’ı gölgede bıraktı mask
Recep Kara’nın bırakma kararı 1. Kırkpınar’ı gölgede bıraktı
Yahya Kaptan çalışıyor mask
Yahya Kaptan çalışıyor
Ata Yetişken’den teşekkür mask
Ata Yetişken’den teşekkür
Kocaelispor’un temeli SAĞLAM! mask
Kocaelispor’un temeli SAĞLAM!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kedicikler Gebze'ye getirildi mask
Kedicikler Gebze'ye getirildi
Taşınma öncesi bir araya geldiler mask
Taşınma öncesi bir araya geldiler
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı mask
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı
7 ilçede elektrikler kesilecek! mask
7 ilçede elektrikler kesilecek!
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu mask
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu
Kadir Kurt vefat etti mask
Kadir Kurt vefat etti

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL