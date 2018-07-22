En büyük mehbar mehteran “2-1”

GOLLER ALİ BOZKIR’DAN

İddaa Rakipbul Kocaeli Açılış Sezonu finalindeİzmit Konferansı Şampiyonu Mehbar Mehteran ile Gebze Konferansı Şampiyonu Ekol Vinç, İzmit Seka Park’ta yer alan Kelebek Çim Halı Tesisleri’nde karşılaştı. Müthiş bir tempoda geçen maçı Mehbar Mehteran 2-1 kazanırken golleri 35. ve 43. dakikalarda Ali Bozkır attı. Ekol Vinç adına Serdar Şükür’ün 46. dakikadaki golü yeterli olmadı. Maçın en değerli futbolcusu ise önümüzdeki sezon Adapazarıspor’da mücadele edecek olan İzmitli forvet Sinan Çalık oldu.

HER ŞEY ANTALYA İÇİN!

Kocaeli Açılış Sezonu şampiyonu Mehbar Mehteran, Kocaeli Kapanış Sezonu şampiyonunu bekliyor. Açılış sezonu ve kapanış sezonu şampiyonları arasındaki maçın galibi Kocaeli şampiyonu olacak ve diğer illerin şampiyonları ile Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye finallerine adlarını yazdıracak. Antalya’daki şampiyon takım ise yurt dışındaki ülkeler arası turnuvada ülkemizi temsil edecek.