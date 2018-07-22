Hem kara hem de buz çalışmaları yapan sporcular çok iyi bir hazırlık evresinden geçti. Kampta federasyon yöneticilerinden ve ilimiz spor adamlarından Ata Yetişken de resmi olarak görev aldı.
Bugün 14:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:04 TSİ )
Pateniniz düz kaysın çocuklar!
07-20 Temmuz tarihleri arasında ilk kez Samsun’da düzenlenen Short Track Yaz Gelişim Kampı sona erdi.
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Bugün 14:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz