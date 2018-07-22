Ata Yetişken’den teşekkür

BİR DEDİĞİMİZİ İKİ ETMEDİLER
Başarılı spor adamı konuşmasında “İlk gününden itibaren yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Samsun Spor İl Müdürümüz Sayın Ahmet Karayılmaz Bey’e, eğitmen ve idareci gözüyle sporcularımıza devamlı destek olan, kampın sorunsuz tamamlanmasında çok emeği olan Sayın Adnan Özdemir Bey’e, kampımızın Samsun’da yapılması için her zaman yanımda olan buz pateni branşında yeni olmasına rağmen Buz patenine gönül veren sporcularımızın en güzel şekilde ağırlanması misafir edilmesinde özverili çalışmalarından dolayı Sayın Davut Numanoğlu Bey’e Federasyonum, sahsım ve sporcularımız adına teşekkür ederim” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz