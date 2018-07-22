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Bugün 14:03 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:04 TSİ )

Ata Yetişken’den teşekkür

Sürat Pateni Milli Takım kampı Samsun’da iki hafta sürdü. Son derece yararlı geçen kamp esnasında Samsun şehrinin ilgisi ve tesislerdeki kusursuzluk Buz Pateni Federasyonu tarafından memnuniyetle karşılandı. Federasyonun yöneticilerinden ve ilimiz spor adamlarından Ata Yetişken yetkililere teşekkür etti.

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BİR DEDİĞİMİZİ İKİ ETMEDİLER

Başarılı spor adamı konuşmasında “İlk gününden itibaren yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Samsun Spor İl Müdürümüz Sayın Ahmet Karayılmaz Bey’e, eğitmen ve idareci gözüyle sporcularımıza devamlı destek olan, kampın sorunsuz tamamlanmasında çok emeği olan Sayın Adnan Özdemir Bey’e, kampımızın Samsun’da yapılması için her zaman yanımda olan buz pateni branşında yeni olmasına rağmen Buz patenine gönül veren sporcularımızın en güzel şekilde ağırlanması misafir edilmesinde özverili çalışmalarından dolayı Sayın Davut Numanoğlu Bey’e Federasyonum, sahsım ve sporcularımız adına teşekkür ederim” dedi

Bugün 14:03 TSİ - Spor

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