Tuğrul Köz: Bu şartlarda çalışamazdım

Köz açıklamasında “Son iki sezondur çalışmakta olduğum eski adı ile Kocaeli Birlikspor yeni adı ile Körfez Spor kulübünde yeterli fedakarlığı ve görevimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Bu güne kadar maddi ve manevi sorunların çözülemediği gibi yeni sezon çalışmalarına başlamamız istenmiştir. Çalışmak istediğim halde bu şartlarda çalışamayacağımı Sportif Direktör Çağrı Arslan’a bildirmiş bulunmaktayım. Hayırlısı olsun” ifadelerine yer verdi.