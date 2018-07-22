Köz açıklamasında “Son iki sezondur çalışmakta olduğum eski adı ile Kocaeli Birlikspor yeni adı ile Körfez Spor kulübünde yeterli fedakarlığı ve görevimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Bu güne kadar maddi ve manevi sorunların çözülemediği gibi yeni sezon çalışmalarına başlamamız istenmiştir. Çalışmak istediğim halde bu şartlarda çalışamayacağımı Sportif Direktör Çağrı Arslan’a bildirmiş bulunmaktayım. Hayırlısı olsun” ifadelerine yer verdi.
Bugün 14:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:05 TSİ )
Tuğrul Köz: Bu şartlarda çalışamazdım
İlimizin deneyimli teknik adamları arasında yer alan Körfez Spor Kulübü Akademi teknik kadro grubunda yer alan Tuğrul Köz Kırmızı Beyazlı ekipten ayrıldı.
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Bugün 14:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz