Hayali nakliyat çetesi çökertildi

Gebze’de bulunan bir organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren boya firmasından düzenledikleri sahte ehliyet ve araç plakası ile piyasa değeri 250 bin TL değerinde olan 25 ton ağırlığındaki yol boyasını İzmir Torbalı’daki bir firmaya teslim etmek üzere alan şahsılar, boyaları adrese zamanında teslim etmeyince firma yetkilileri durumu polise bildirdi. 7 Temmuz günü meydana gelen olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bölgedeki MOBESE, PTS ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde sahte plakalı tıra OSB çıkışından itibaren eskortluk yapan bir otomobilin olduğunu tespit eden ekipler, otomobilin plakasından yola çıkarak tır ve otomobilin İstanbul’a gittiğini tespit etti.

Adliyeye sevk edildiler Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar soncu tırın Gebze Gaziler Mahallesinde olduğunu belirleyince bölgede beklemeye başladı. Bir süre sonra olay yerine otomobille gelen H.K. (40), S.Ç. (26) ve H.T. (30) isimli şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen tır sahibi H.K.’nin benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu, S.Ç.’nin olay esnasında tırı kullandığı öğrenilirken H.T.’nin ise kaçakçılık suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin çaldığı yol boyasının ne yaptıklarını söylemediği öğrenilirken Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.