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'Keşfedilmemiş Çocuklar' Kocaeli'de çekiliyor

Yönetmenliğini Bülent Terzioğlu ve Korkmaz Yalınkılıç'ın yaptığı 'Keşfedilmemiş Çocuklar' isimli çocuk filminin çekimleri İstanbul ve Kocaeli'de yapılıyor.

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Ocak ayında gösterime girmesi planlanan 'Keşfedilmemiş Çocuklar' isimli çocuk filminin çekimleri İstanbul'un ardından Derince'de Şehit Emre Kaan Arlı Spor Salonu'nda yapıldı. Yönetmenliğini Bülent Terzioğlu ve Korkmaz Yalınkılıç yaptığı filmde öğretmenlerin kötü alışkanlıklardan uzak olmaları için çocukları spora yönlendirmesi, spor yapan çocukların, toplumu uyuşturucuya alıştırmak isteyenlere karşı mücadelesini anlatıyor. Okul macerası tadındaki filmde, Derince'de spor salonunda yapılan çekimlerde küçük oyuncular marifetlerini gösterdi. Ocak ayında gösterime girmesi beklenen filmin çocuklara mesajlar vermesi bekleniyor.

Bugün 15:08 TSİ DHA Kocaeli- Spor

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