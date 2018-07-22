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Katırcıoğlu’nun telefonu herkese 7/24 açık

24 Haziran seçimlerinde AKP'den Kocaeli Milletvekili seçilen, Radiye Sezer Katırcıoğlu sosyal medya hesabından cep telefonu numarasını paylaşarak, "Milletimizin 7/24 hizmetindeyim" dedi.

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7 Haziran 2015’de 25. Dönem Milletvekili seçimleri sonrasında yine iletişim bilgilerini paylaşan AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde tekrar Kocaeli Milletvekili seçildi. Radiye Sezer Katırcıoğlu sosyal medya hesabından yine cep telefonu numarasını paylaşarak, Milletimizin 7/24 hizmetindeyim, dedi.

İşte AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun mesajı;

“Milletimizin hizmetindeyiz, Milletimizle 7/24 irtibatlıyız.

  1. Dönem Milletvekili seçildiğim Haziran 2015 seçimleri sonrası bana nasıl ulaşabiliyorsanız, yine 7/24 sizlerin bir telefon kadar yakınındayım.

İletişim numaram 0535 258 5237

Adres: TBMM Yeni Hizmet Binası 3. Kat C301-ANKARA

 

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