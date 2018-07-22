Katırcıoğlu’nun telefonu herkese 7/24 açık

7 Haziran 2015’de 25. Dönem Milletvekili seçimleri sonrasında yine iletişim bilgilerini paylaşan AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde tekrar Kocaeli Milletvekili seçildi. Radiye Sezer Katırcıoğlu sosyal medya hesabından yine cep telefonu numarasını paylaşarak, Milletimizin 7/24 hizmetindeyim, dedi.
İşte AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun mesajı;
“Milletimizin hizmetindeyiz, Milletimizle 7/24 irtibatlıyız.
- Dönem Milletvekili seçildiğim Haziran 2015 seçimleri sonrası bana nasıl ulaşabiliyorsanız, yine 7/24 sizlerin bir telefon kadar yakınındayım.
İletişim numaram 0535 258 5237
Adres: TBMM Yeni Hizmet Binası 3. Kat C301-ANKARA
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz