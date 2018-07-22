İzmit Belediyespor maçlarını Yahya Kaptan’da oynayacak

İKİNCİ TERCİH ATATÜRK
Türkiye Basketbol Federasyonu’na iki salon bildiren Mavi Yeşilli ekip ilk tercih olarak Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nu gösterdi. Süper Lig’de bilet kesilme zorunluluğu olduğu için böyle bir karar alındığı öğrenildi. Salon ile ilgili olası bir sorunda temsilcimiz maçlarını ikinci tercihi olan İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynayacak.
STANDARTLARA UYGUN
Yahya Kaptan’daki spor salonu ile ilgili olarak parke denetiminin yapıldığı, oyun alanının tüm metrekarelerin incelendiği, sadece 2 küçük bölgede zemin düzenlemesine gidileceği belirtildi. Standartlara göre 1.75’ten bırakılan basketbol topunun ilk zıplama seviyesi 1.20 civarında olması gerekiyor. Öte yandan İzmit’in gururu antrenörümüz Mert Köprücü’nün çalıştıracağı temsilcimiz 15 Ağustos’ta sezonu açacak ve 6 Türk, 4 de yabancı transfer yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz