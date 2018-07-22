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İzmit Belediyespor maçlarını Yahya Kaptan’da oynayacak

Geride bıraktığımız sezon Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nden Süper Ligi’ne çıkarak tarihi ve başarıya imza atan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig’deki maçlarını Yahya Kaptan’ta yer alan 5 bin kişilik Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynayacak.

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İKİNCİ TERCİH ATATÜRK

Türkiye Basketbol Federasyonu’na iki salon bildiren Mavi Yeşilli ekip ilk tercih olarak Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nu gösterdi. Süper Lig’de bilet kesilme zorunluluğu olduğu için böyle bir karar alındığı öğrenildi. Salon ile ilgili olası bir sorunda temsilcimiz maçlarını ikinci tercihi olan İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynayacak.

STANDARTLARA UYGUN

Yahya Kaptan’daki spor salonu ile ilgili olarak parke denetiminin yapıldığı, oyun alanının tüm metrekarelerin incelendiği, sadece 2 küçük bölgede zemin düzenlemesine gidileceği belirtildi. Standartlara göre 1.75’ten bırakılan basketbol topunun ilk zıplama seviyesi 1.20 civarında olması gerekiyor. Öte yandan İzmit’in gururu antrenörümüz Mert Köprücü’nün çalıştıracağı temsilcimiz 15 Ağustos’ta sezonu açacak ve 6 Türk, 4 de yabancı transfer yapacak.

 

Bugün 20:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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