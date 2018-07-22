Eray Şamdan Dünya Şampiyonu!

60 kiloda tatamiye çıkan sporcumuzbir kez daha Ay Yıldızlı bayrağımızı en üstte dalgalandırdı. Eray 6 kez gençler Avrupa şampiyonu da olmuştu. Öte yandan Milli takımımızdan Vefa Göktaş da bronz madalyanın sahibi oldu.

BABA ŞAMDAN’IN HAKLI GURURU

Eray’ımız ilk turda Suudi Arabistanlı SaudAlbasher’i 5-3, ikinci turda Güney Afrikalı BrandonShepherd’i, çeyrek finalde İtalyan MattiaPampolini’yi 7-0, yarı finalde İranlı Ali Meskini’yi 4-3, finalde de yine SaudAlbasher’imağlup etmesini bildi. Milli Takım Karate Antrenörü ve aynı zamanda Eray Şamdan’ın babası Adnan Şamdan “Tebrikler oğlum, tebrikler koca yürekli çocuk! Ülkemizin ve ailemizin gururusun! Ayrıca senin gibi bir yeteneği görüp ülkemize uzun yıllar hizmet etmeni amaçlayan Darıca Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Karabacak'a ve Kulüp Başkanımız Sayın Bekir Güven'e sonsuz teşekkürler” diye konuştu.