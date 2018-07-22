Profesyonel kulüplerde bile bulunmayacak olan tesislerin resmi açılışı 2 Eylül Pazar günü açılacak. Başkan Fahri Altıntaş, desteklerinden ötürü Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür etti ve Kullarspor’un her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade etti.
Bugün 18:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:15 TSİ )
Kullarspor’da tesis açılışı 2 Eylül’de
1. Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek olan ve başarılı teknik adam Murat Son’un çalıştıracağı Kullarspor son derece modern bir tesise sahip oldu.
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Bugün 18:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz