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Kullarspor’da tesis açılışı 2 Eylül’de

1. Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek olan ve başarılı teknik adam Murat Son’un çalıştıracağı Kullarspor son derece modern bir tesise sahip oldu.

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Profesyonel kulüplerde bile bulunmayacak olan tesislerin resmi açılışı 2 Eylül Pazar günü açılacak. Başkan Fahri Altıntaş, desteklerinden ötürü Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür etti ve Kullarspor’un her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade etti.

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