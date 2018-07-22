Kullarspor’da tesis açılışı 2 Eylül’de

Profesyonel kulüplerde bile bulunmayacak olan tesislerin resmi açılışı 2 Eylül Pazar günü açılacak. Başkan Fahri Altıntaş, desteklerinden ötürü Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür etti ve Kullarspor’un her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade etti.