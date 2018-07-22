Başarılı kalecinin il dışına çıkma ihtimali de bulunuyor.
Bugün 19:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:16 TSİ )
Doğantepe, Tümay Yavuz ile ilgileniyor
2 sezon önce Değirmenderespor’danGölcükspor’a transfer olan Tümay Yavuz, Kırmızı Siyahlı ekip ile yollarını ayırmıştı.
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Bugün 19:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz