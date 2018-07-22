Kadir Kürşat, Muğla Yatağanspor’da

1990 Gölcük doğumlu Kürşat, Osmanlıspor altyapısında yetiştikten sonra 2009 yılında Osmanlıspor ile profesyonel oldu. Daha sonra Orhangazispor'a transfer olan Kadir, Bölgesel Amatör Ligde İzmit Belediye, Bucak Belediye Oğuzhanspor, Türk Metal Kırıkkalespor ve son olarak Ortaca Belediyespor'da forma giydi. Türk Metal Kırıkkalespor'da oynadığı 21 maçın 13'ünde kalesini gole kapatmış ve o sezon 7 gol yiyerek Kırıkkalespor'un şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. Kadir Kürşat geçen sezon Eskişehir Kurtuluşspor’unkilit isimleri arasındaydı.