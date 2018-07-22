1990 Gölcük doğumlu Kürşat, Osmanlıspor altyapısında yetiştikten sonra 2009 yılında Osmanlıspor ile profesyonel oldu. Daha sonra Orhangazispor'a transfer olan Kadir, Bölgesel Amatör Ligde İzmit Belediye, Bucak Belediye Oğuzhanspor, Türk Metal Kırıkkalespor ve son olarak Ortaca Belediyespor'da forma giydi. Türk Metal Kırıkkalespor'da oynadığı 21 maçın 13'ünde kalesini gole kapatmış ve o sezon 7 gol yiyerek Kırıkkalespor'un şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. Kadir Kürşat geçen sezon Eskişehir Kurtuluşspor’unkilit isimleri arasındaydı.
Bugün 19:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:17 TSİ )
Kadir Kürşat, Muğla Yatağanspor’da
İlimizin başarılı kalecilerinden Kadir Kürşat Duydu, Muğla BAL takımlarından Yatağanspor’a transfer oldu.
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Bugün 19:45 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz