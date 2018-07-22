Dalgaların arasında kayboldu...

Olay, Kandıra Kefken Kovanağzı Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Plaja gelen Ersin Ekim isimli şahıs, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizde

çırpınan şahıs dalgaların arasında gözden kayboldu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar ve KOSKEM ekipleri şahsı kurtarmak için harekete geçti. Denizden çıkarılan şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ekim'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.