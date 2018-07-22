Olay, Kandıra Kefken Kovanağzı Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Plaja gelen Ersin Ekim isimli şahıs, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizde
çırpınan şahıs dalgaların arasında gözden kayboldu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar ve KOSKEM ekipleri şahsı kurtarmak için harekete geçti. Denizden çıkarılan şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ekim'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dalgaların arasında kayboldu...
Kandıra'da denize giren bir kişi boğularak can verdi
Olay, Kandıra Kefken Kovanağzı Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Plaja gelen Ersin Ekim isimli şahıs, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizde
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz