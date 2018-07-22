Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Yaklaşık 1 yıl kadar önce yakalandığı kanser hastalığı nedeni ile tedavi gören, önce Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi son olarak da Özel Cihan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan Kadir Kurt, cuma akşamı saat 20.10’da tedavi gördüğü Cihan Hastanesi’nde vefat etti. Kadir Kurt’un cenazesi Üçyol’da yer alan İzmit Zincirkuyu Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

BİRÇOK İSİM KATILDI

İzdihamın yaşandığı cenazeye; CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Eski Milletvekili, İzmit Belediyesi Eski Başkanı ve Kocaelispor Kulübü Eski Başkanı Sefa Sirmen, İzmit Belediyesi Eski Başkanı ve CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hasan Akar, Derince Belediyesi Eski Başkanı Dr. Aziz Alemdar, CHP Kocaeli Eski Milletvekili İbrahim Artvinli, Kandıra Belediyesi Eski Başkanı Turan Sarı, Suadiye Belediyesi Eski Başkanı Şükrü Karabalık, CHP İzmit Eski İlçe Başkanları Alpaslan Seymen, Cevdet Bağdat, İzmit Genç İş Adamları Derneği Başkanı (İzgiad) Yusuf Erenkaya, İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan, İşadamı Oğuz (Abaza) Korukır, KASKF Kurucu Başkanı Muammer Hazer, Kocaelispor’un eski başkanları İbrahim Saral, Orhan Görsen, Mustafa Ekşi, Kocaelispor’un eski yönetici, teknik adam ve futbolcuları, Kocaelisporlu taraftarlar, siyasiler ile Kurt ailesinin sevenleri katıldı.

EVLİ İKİ EVLAT SAHİBİYDİ

Kadir Kurt, Serpil Hanım ile evli, iş adamı Serkan Kurt ve İstanbul Barosu’nda avukat olan Selin Kurt’un da babasıydı. 14 yıllık yöneticilik döneminde Kocaelispor ile bir birinden başarılı günlere imza atan Kurt, İzmit’in unutulmayacak isimlerindendi. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.