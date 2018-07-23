Kaza İlimtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Cemalettin Cesur yönetimindeki 34 YJ 826 plakalı otomobil ile Tahsin Yıldız’ın kullandığı 41 V 0164 plakalı otomobil aynı anda yola çıkınca kafa kafaya çarpıştılar.Kazada araç içersine sıkışan Cemalettin Cesur kolundan yaralandı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Cesur'a yaptıkları müdahelenin ardından ambulans aracıyla Körfez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.