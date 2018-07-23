İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alındı. Alınan karar sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yapan Genel Başkan Meral Akşener, “Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.” dedi.
Bugün 09:23 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:18 TSİ )
Meral Akşener, bıraktı...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıkladı.
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Bugün 09:23 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz