Üniversite tercih dönemlerinde yapılan yol gösterici çalışmalar arasında yerini alan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr)tarafından hazırlanıp yayınlanan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) 2018 Raporu açıklandı. TÜMA 2018 Raporu bu yıl 109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede öğrenim gören 26 binin üzerinde öğrenciden veri toplanarak hazırlandı. Çalışmada öğrencilerin üniversitelerden memnuniyetleri A+, A, B, C, D ve FF şeklinde sıralandı. Çalışmanın sonuçlarına göre Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencisini üst düzey memnun eden üniversiteler arasında “A+” üniversite olarak yer aldı. Böylece GTÜ eğitim ve öğretim kalitesi, yerleşkelerdeki yaşamın doyuruculuğu, öğrencilerine sağlanan akademik destek ve ilgi, yönetim ve işleyiş, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği ile öğrencilere sunduğu kişisel gelişim ve kariyer destekleri açısından 6 ana başlıkta öğrencilerinin memnuniyetini kazandı.
Bugün 09:34 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 09:35 TSİ )
Devlet üniversiteleri sıralamasında GTÜ'den büyük başarı
ÜniAr tarafından yayınlanan TÜMA 2018 Raporu açıklandı.109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede öğrenim gören 26 binin üzerinde öğrenciden veri toplayarak yapılan araştırmada GTÜ devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 5 içinde yer alarak A Plus Üniversiteler arasında gösterildi.
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Bugün 09:34 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz