Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in kayınpederi Türkay Demir (77) vefat etti. Kayınpederinin vefat haberi üzerine Kaymakam Güler izin ayrıldı. Gebze Kaymakamına bu süre zarfında Darıca Kaymakamı Ömer Karaman vekâlet edecek.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Gebze Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Gebze kaymakamımız Sayın Mustafa Güler’in kayınpederi 1941 doğumlu Türkay Demir 20 Temmuz 2018 cuma günü vefat etmiştir. Gebze kaymakamımız 1 hafta izinli olup yerine Darıca Kaymakamı Sayın Ömer Karaman vekâlet edecektir.” ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz