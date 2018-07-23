Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:55 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 09:59 TSİ )

Kaymakam Güler’in acı günü!

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in kayınpederi Türkay Demir (77) vefat etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in kayınpederi Türkay Demir (77) vefat etti. Kayınpederinin vefat haberi üzerine Kaymakam Güler izin ayrıldı. Gebze Kaymakamına bu süre zarfında Darıca Kaymakamı Ömer Karaman vekâlet edecek.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Gebze Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Gebze kaymakamımız Sayın Mustafa Güler’in kayınpederi 1941 doğumlu Türkay Demir 20 Temmuz 2018 cuma günü vefat etmiştir. Gebze kaymakamımız 1 hafta izinli olup yerine Darıca Kaymakamı Sayın Ömer Karaman vekâlet edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Bugün 09:55 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kedicikler Gebze'ye getirildi mask
Kedicikler Gebze'ye getirildi
Dalgaların arasında kayboldu... mask
Dalgaların arasında kayboldu...
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi mask
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi
Safiye İnci hakkında yeni gelişme! mask
Safiye İnci hakkında yeni gelişme!
Kadir Kurt vefat etti mask
Kadir Kurt vefat etti
Bu sefer çok farklı yolla dolandırıldı mask
Bu sefer çok farklı yolla dolandırıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
Kedicikler Gebze'ye getirildi mask
Kedicikler Gebze'ye getirildi
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı mask
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı
Kadir Kurt vefat etti mask
Kadir Kurt vefat etti

GALERİ

Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu mask
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu
7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu mask
7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL