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Bugün kavrulacağız yarın serinleyeceğiz

Temmuz’un boğucu sıcaklarında etkili olan yaz yağmurları bu hafta içinde de etkisi sürdürecek.

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Temmuz’un boğucu sıcaklarında etkili olan yaz yağmurları bu hafta içinde de etkisi sürdürecek. Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, bugün termometrelerin 36 dereceyi görmesi bekleniyor. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü ise yağmur bulutları Kocaeli’yi terk etmiyor. 4 gün boyunca aralıklarla yağmur bekleniyor. Yine yağmurun etkili olacağı 4 gün boyunca en yüksek sıcaklık derecesinin 36 olması beklenirken en düşük 21 derece olması tahmin ediliyor.

Bugün 10:11 TSİ - Gündem

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