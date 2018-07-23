Temmuz’un boğucu sıcaklarında etkili olan yaz yağmurları bu hafta içinde de etkisi sürdürecek. Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, bugün termometrelerin 36 dereceyi görmesi bekleniyor. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü ise yağmur bulutları Kocaeli’yi terk etmiyor. 4 gün boyunca aralıklarla yağmur bekleniyor. Yine yağmurun etkili olacağı 4 gün boyunca en yüksek sıcaklık derecesinin 36 olması beklenirken en düşük 21 derece olması tahmin ediliyor.
Bugün 10:11 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:07 TSİ )
Bugün kavrulacağız yarın serinleyeceğiz
Temmuz’un boğucu sıcaklarında etkili olan yaz yağmurları bu hafta içinde de etkisi sürdürecek.
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Bugün 10:11 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz