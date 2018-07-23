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Bugün 10:36 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:37 TSİ )

Türk Telekom’dan kaçırılmayacak akıllı telefon kampanyası

Türk Telekom, “Büyük Yaz Şenliği” kampanyası ile Samsung’un son teknoloji ürünü akıllı telefonlarını çok avantajlı tekliflerle müşterileriyle buluşturuyor. Türk Telekom’un mobil, ev telefonu ve evde internet müşterileri için özel olarak hazırladığı kampanyası kapsamında, Samsung Galaxy J4, Galaxy J6, Galaxy J7 Prime 2 ve Galaxy A6+ modelleri, peşin fiyatına 12 ve 24 ay taksit fırsatı ile sunuluyor.

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Türk Telekom, yaza yeni bir akıllı telefonla girmek isteyen müşterileri için, en son teknoloji ürünü Samsung akıllı telefonları avantajlı fırsatlarla sunduğu yeni bir kampanyayı daha hayata geçirdi. “Türk Telekom’da büyük yaz şenliği ile Samsung akıllı telefonlarda Fırsat Bu Fırsat” mottosuyla duyurulan kampanya kapsamında Türk Telekom’un mobil, ev telefonu ve evde internet müşterileri, kamerası ve ekran kalitesiyle öne çıkan Samsung’un en yeni modellerine, peşin fiyatına 12 ve 24 ay taksit fırsatı ile sahip olabiliyor. Türk Telekom, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran “vade farksız” kampanyası ile Samsung’un Galaxy J4, Galaxy J6, Galaxy J7 Prime 2 ve Galaxy A6+ modellerini, Türkiye’nin 81 ilinde yer alan Türk Telekom mağazalarında satışa sundu.

GELİŞMİŞ KAMERA ÖZELLİKLERİ SAYESİNDE MÜKEMMEL ÇEKİMLER SİZİ BEKLİYOR

Kampanya kapsamında sunulan Samsung Galaxy J7 Prime 2, F1.9 lensli 13 MP kamerası sayesinde canlı detaylarla güzel netlikte fotoğraflar yakalama imkanı sağlıyor. Samsung Galaxy J4, 5.5’’ geniş sAMOLED HD ekranı ile kullanıcılara keskin kontrast ve gerçekçi bir görüntüleme deneyimi yaşatırken, Samsung Galaxy J6, 5.6’’ büyüklüğünde 18.5:9 oranında sAMOLED sonsuz ekranı, çoklu görev için daha fazla alan sağlıyor. Samsung Galaxy A6+ ise, çift lens sistemli 16 MP F/1.7 + 5MP f/1.9 arka kamera ve 24 MP F/.19 ön kamera sistemi ve derinlik efekti veren canlı odak özelliği sayesinde mükemmel fotoğraf çekimi sağlıyor. Kampanya ve cihazlarla ilgili detaylı bilgiye www.turktelekom.com.tr adresinden ve Türk Telekom mağazalarından ulaşılabiliyor.

Bugün 10:36 TSİ - Ekonomi

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