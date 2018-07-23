Teşkilatlar Akşener'e "geri dön" çağrısı yapacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dün akşam yaptığı “bırakıyorum” açıklaması biranda gündeme otururken konuyla ilgili kendisine ulaştığımız İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Biz parti olarak kurulduğumuz günden bu yana bir çok zorluk aştık. Bütün zorlukları aştık fakat içimizdeki İrlandalıları aşamadık. Dışarıdaki ve içerideki provakatörler bu duruma getirdi” dedi.

GERİ DÖN ÇAĞRISI YAPACAĞIZ

Konuşmalarına devam eden Kaman, “Genel Başkanımız Meral Hanım’ın arkasındayız. Bizim partimiz lider partisidir. Bu nedenle bu akşam 20:00’da tüm Türkiye teşkilatları olarak Meral Hanım’ın Çengelköy’de ki evin önüne giderek “Geri dön” çağrısında bulunarak basın açıklaması gerçekleştireceğiz” dedi.