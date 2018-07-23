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Facebook, kayıp çocukları bulacak

Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, “Facebook, kayıp çocukların bulunabilmesi için önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Dünya devi, çocukların kaybolduğu bölgedeki kullanıcıları bildirimle uyaracak” dedi.

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Kayıp çocukları bulmak için sosyal medyada yapılan kampanyalar daha etkili bir çizgiye çekiliyor. Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan Facebook, kayıp çocukların bulunabilmesi için önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, çocukların kaybolduğu bölgedeki kullanıcıları bildirimle uyaracak. TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’de son 8 yılda 104 bin çocuğun kaybolduğunun altını çizen Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, “Günümüz şartlarına göre artık bu durumla ilgili sadece güvenlik güçlerinin değil sosyal medya platformlarının da harekete geçmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde ilk adımı Facebook attı. Facebook yetkilileri yaptıkları açıklama ile çocukların kaybolduğu bölgedeki tüm Facebook kullanıcılarına bildirim gönderme kararı aldığını açıkladı“ dedi.

NASIL OLACAK?

Mercanoğlu kayıp çocuklarla ilgili Facebook’un yapacağı çalışmanın şu süreçlerden geçeceğini anlattı: “Facebook’un kulanıcılarına göndereceği bildirimde kaybolan çocuğun yaş, boy, kilo gibi temel özelliklerinin yanısıra fotoğrafı da bulunacak. Aynı zamanda çocuğu görenlerin iletişime geçebileceği bir telefon numarası da paylaşılacak. Böylece platform, kayıp çocuklarla ilgili güvenlik güçlerinin en büyük yardımcılarından biri haline gelecek.” Uygulamanın şu anda İrlanda’da deneme sürümlerine başladığını bildiren Mercanoğlu, “En kısa sürede ülkemizde de başlatılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.  

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