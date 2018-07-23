AKP'li Hasan Ayaz: Atatürk'ün hatırasının arkasına saklanmasın

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, ilçe binasında basın mensupları ile bir araya geldi. Açıklamaya İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve çok sayıda ilçe yöneticisi katıldı. Ayaz, olağan basın açıklamasında kent ve ülke gündemini değerlendirdi. Ayaz açıklamada CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın sosyal medya hesabından 15 Temmuz’un tiyatro olduğuna dair paylaşımını sert sözlerle eleştirdi.

PROJE PARTİLER ÇÖKMEYE MAHKUM

Açıklamada konuşan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Türkiye’de seçim dönemleri biter ama gündemler bitmiyor. Bugün AK Parti haricindeki partilerin gündemleri çok yoğun. Halka dayanmayan, halkın değerleriyle uzlaşmayan, proje eksenli partiler her zaman çökmeye mahkumdur. Halk kendisine seslenmeyen, fakir fukaranın yanında olmayan terör örgütlerinin konumunda bulunan partileri hiçbir zaman iplemeyecektir” dedi.

ATATÜRK ÜLKENİN DEĞERİDİR

Türkiye’de yeni bir sisteme girdik diyen Ayaz, “Başkanlık sisteminin tarihi alt yapıları var. Bzi millet olarak bizi bir arada tutan değerler vardır. Bu değerler sorgulanamaz. Bu değerler ezan, vatan, din, dil, Atatürk’tür. Kimse toplumun değerleriyle kavga etmeyi seçmesin. 28 Şubat’ta da bizler bu senaryoları gördük. Bu milletin evlatları böyle şaklabanlıklarla kandırılamaz. Atatürk bu ülkenin değeridir bunlara kesinlikle karşıyız. Bu değerlerden biri de şehitliktir.

"HAK ETTİĞİ İÇİN AĞIR KONUŞTUM"

Gebze CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın sosyal medya hesabında 15 Temmuz’un tiyatro olduğu ile ilgili paylaşımına tepki gösteren Ayaz, “Gebze İlçe Başkanı beyefendi hak ettiği için ağır konuştum. Benim söylemlerim bu camianın tamamını bağlar. Bizler sorumluk sahibi olmalıyız. Atatürk’ün manevi, hatırasının arkasına saklanarak kimse mahalle kabadayılığı yapmasın. Ahlaksızlık yapmayın. Bu tiyatro hikayeleri bir sizin bir de FETÖ’cülerin ağzında var. Sen Ömer Halis Demir’e bunu nasıl yaparsın? Böyle adamlıkların çakallarıyla millete feda edemeyiz” şeklinde konuştu.

ÇARKÇI KEMAL’İN ÇARKÇI MUSA’SI

Ayaz, “Gebze Adliyesinde suç duyurusunda bulunan İrfan Ayar abiye ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Her siyasi parti olarak demokrasi bunu gerektirir ama kutsal değerler çok önemli. Daha sonra pişman olup özür diledi. Partisinin başkanı Çarkçı Kemal’in çarkçı Musa’sı oldu. Allah hayırlı etsin. Benim muhatabım değil. O beyefendi söylemlerine dikkat etsin. AK Parti olarak milletin değerlerine karşı çıkan herkesle savaşmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.