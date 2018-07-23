Kocaeli'de 350 bin liralık vurgun! 16 kişi adliyede...

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliğince, 12 ilde akaryakıt kaçakçılığı yapan 30 kişi için 20 Temmuz’da gözaltı kararı verildi. Yaklaşık 8 aydır yürütülmekte olan planlı çalışma sonucunda yapılan operasyonlarda gözaltı kararı verilen 30 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 60 bin 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 14’ü savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 16 şahıs bu sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edildi.