AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz olağan basın açıklamasında ulusal basında “Gülen Takke Vermiş” başlığıyla verilen haberde kendi fotoğrafının kullanılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Fotoğraf için haberin yayınlanmasının ardından ertesi gün dava açtığını ifade eden Ayaz, “25 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Yaklaşık 2 senedir dava sürüyordu. 5 bin lira tazminat kazandık. Haklı olduğumuz davayı kazandık. Bu kasıtlı yapılan bir şeydi. Komplo mahkeme kararıyla onaylandı. 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği diye bir dernek var. Eğer onlar kabul ederse bu parayı o derneğe armağan etmek istiyorum. Allah bu millet için ölen tüm şehitlerimize rahmetle eylesin. Proje yapanlar bir gün yok olup giderler” diye konuştu.