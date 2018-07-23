Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:12 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:15 TSİ )

Ayaz, davadan kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı

Ulusalbasında FETÖ’ye yönelik yapılan bir haberde kendi fotoğrafının kullanılmasına yönelik açtığı davadan 5 bin lira tazminat kazanan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, parayı 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneğine bağışlayacağını söyledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz olağan basın açıklamasında ulusal basında “Gülen Takke Vermiş” başlığıyla verilen haberde kendi fotoğrafının kullanılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Fotoğraf için haberin yayınlanmasının ardından ertesi gün dava açtığını ifade eden Ayaz, “25 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Yaklaşık 2 senedir dava sürüyordu.  5 bin lira tazminat kazandık. Haklı olduğumuz davayı kazandık. Bu kasıtlı yapılan bir şeydi. Komplo mahkeme kararıyla onaylandı. 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği diye bir dernek var. Eğer onlar kabul ederse bu parayı o derneğe armağan etmek istiyorum. Allah bu millet için ölen tüm şehitlerimize rahmetle eylesin. Proje yapanlar bir gün yok olup giderler” diye konuştu.

Bugün 11:12 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - şehitler arasında ayırımcılık yapmamak lazım

Yanıtla . 0Beğen 23 Temmuz 11:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
CHP’de imza sayısı 13 mü 11 mi? mask
CHP’de imza sayısı 13 mü 11 mi?
Katırcıoğlu’nun telefonu herkese 7/24 açık mask
Katırcıoğlu’nun telefonu herkese 7/24 açık
Kılıçdaroğlu'ndan son dakika kurultay açıklaması mask
Kılıçdaroğlu'ndan son dakika kurultay açıklaması
CHP'li vekillerin kurultay için tavrı net! mask
CHP'li vekillerin kurultay için tavrı net!
CHP’den basına YASAK! mask
CHP’den basına YASAK!
Erdoğan'dan Akar ve Tarhan'a suç duyurusu mask
Erdoğan'dan Akar ve Tarhan'a suç duyurusu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
Kedicikler Gebze'ye getirildi mask
Kedicikler Gebze'ye getirildi
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı mask
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı
Kadir Kurt vefat etti mask
Kadir Kurt vefat etti

GALERİ

Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu mask
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu
7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu mask
7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL