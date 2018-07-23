AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş "Bedeli askerlik teklifi ile ilgili 21 gün olarak yeni bir teklif sunacağız" dedi.
Bugün 11:16 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:24 TSİ )
Bedellide flaş gelişme! 28 günden düşüyor...
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş "Bedeli askerlik teklifi ile ilgili 21 gün olarak yeni bir teklif sunacağız" dedi.
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Bugün 11:16 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz