Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:31 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:39 TSİ )

Sardala Adası’nda KOCAELİSPOR sesleri

Nicomedia Trekking doğa grubu unutulmaz bir serüveni daha geride bıraktı.

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Doğaseverlerin son durağı BağırganlıSardala Koyu’ydu. Bu koyun en önemli özelliği, Tayland’da bulunan Dünyaca ünlü Phuket Adası’na olan benzerliğiydi. Müthiş manzara eşliğinde bir araya gelen adrenalin sevenler Kocaelispor atkısı açarak her yeri Yeşil Siyah sesleri ile inletti 

ORASI TAYLAND DEĞİL, KANDIRA

Tayland’daki Phuket Adası… Genel olarak Güney’in İncisi olarak anılır ve Tayland’daki en geniş adadır. Phuket bir dağ sırası ve batı kıyısına doğru uzanan çoğunlukla kuzey-güney yönlü vadilerle bölünür. Adeta denizin içinden fışkıran taş adacıklar ve insan boyundaki deniz mağaraları ile ünlüdür bu ada. Kocaeli’nin Kandıra İlçesi’ne bağlı BağırganlıSardala Koyu da Dünyaca ünlü bu adaya olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

UNUTULMAYACAK BİR SERÜVEN

İlimizin her hafta yeni bir yerini keşfeden ve şehrin, çoğu kişi tarafından bilinmeyen tüm güzelliklerini aktaran Nicomedia Trekking, listesine kattığı Sardala Koyu’nda unutulmaz bir günü geride bıraktı. Batı Karadeniz’in müthiş manzaraları eşliğinde, Phuket Adası’nı andıran,adeta tablo gibi doğal oluşumlu kayalıklar ve gizli birçok koy, keşif boyunca doğaseverlere müthiş bir deneyim kazandırdı.

YOK BÖYLE GÜZELLİK

NicomediaTrekking’in doğa aşığı üyeleri Yaptıkları kahvaltının ardından Bağırganlı’ya geçtiler. Kayalık bölgeden başlayan yürüyüş hafif rampalı orman içinden devam etti. Keşif boyunca çoğu ormanlık alanda kendi yollarını açan doğa tutkunları parkur boyunca doğal oluşumlu birçok kayalıklarda hatıra fotoğrafı çektirerek bu güzellikleri gün yüzüne çıkarttı.

ERDAL GÖREN ÇAĞIRIYOR

Maceralı ve huzur dolu bir yürüyüşü geride bırakan Nicomedia Trekking üyeleri şehrin gürültüsü ve stresinden uzaklaşarak doğada güzel bir gün geçirdi. Bol sürprizli bir Pazar gününü daha geride bırakan adrenalin tutkunları yürüyüşün verdiği tatlı bir yorgunluk ve huzur ile evlerine döndüler. Nicomedia Trekking Başkanı Erdal Gören herkesin gitmek ve görmek istediği tabiat güzelliklerinin tadını çıkarmak isteyen herkesi göremeyeceği Nicomedia Trekking ailesine bekliyor.

Bugün 11:31 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli basketbolda takımlar belli oldu mask
Kocaeli basketbolda takımlar belli oldu
Arap Osman’dan şok veda mask
Arap Osman’dan şok veda
Fenerbahçe'ye zorlu rakip mask
Fenerbahçe'ye zorlu rakip
Yunanistan’dan Faruk’u izlemeye geldiler! mask
Yunanistan’dan Faruk’u izlemeye geldiler!
Çağrı Arslan söz hakkını kullandı mask
Çağrı Arslan söz hakkını kullandı
İyi mücadeleleri derece getirmeye yetmedi mask
İyi mücadeleleri derece getirmeye yetmedi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
Kedicikler Gebze'ye getirildi mask
Kedicikler Gebze'ye getirildi
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı mask
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı
Kadir Kurt vefat etti mask
Kadir Kurt vefat etti

GALERİ

Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu mask
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu
7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu mask
7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL