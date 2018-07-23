Sardala Adası’nda KOCAELİSPOR sesleri

Doğaseverlerin son durağı BağırganlıSardala Koyu’ydu. Bu koyun en önemli özelliği, Tayland’da bulunan Dünyaca ünlü Phuket Adası’na olan benzerliğiydi. Müthiş manzara eşliğinde bir araya gelen adrenalin sevenler Kocaelispor atkısı açarak her yeri Yeşil Siyah sesleri ile inletti

ORASI TAYLAND DEĞİL, KANDIRA

Tayland’daki Phuket Adası… Genel olarak Güney’in İncisi olarak anılır ve Tayland’daki en geniş adadır. Phuket bir dağ sırası ve batı kıyısına doğru uzanan çoğunlukla kuzey-güney yönlü vadilerle bölünür. Adeta denizin içinden fışkıran taş adacıklar ve insan boyundaki deniz mağaraları ile ünlüdür bu ada. Kocaeli’nin Kandıra İlçesi’ne bağlı BağırganlıSardala Koyu da Dünyaca ünlü bu adaya olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

UNUTULMAYACAK BİR SERÜVEN

İlimizin her hafta yeni bir yerini keşfeden ve şehrin, çoğu kişi tarafından bilinmeyen tüm güzelliklerini aktaran Nicomedia Trekking, listesine kattığı Sardala Koyu’nda unutulmaz bir günü geride bıraktı. Batı Karadeniz’in müthiş manzaraları eşliğinde, Phuket Adası’nı andıran,adeta tablo gibi doğal oluşumlu kayalıklar ve gizli birçok koy, keşif boyunca doğaseverlere müthiş bir deneyim kazandırdı.

YOK BÖYLE GÜZELLİK

NicomediaTrekking’in doğa aşığı üyeleri Yaptıkları kahvaltının ardından Bağırganlı’ya geçtiler. Kayalık bölgeden başlayan yürüyüş hafif rampalı orman içinden devam etti. Keşif boyunca çoğu ormanlık alanda kendi yollarını açan doğa tutkunları parkur boyunca doğal oluşumlu birçok kayalıklarda hatıra fotoğrafı çektirerek bu güzellikleri gün yüzüne çıkarttı.

ERDAL GÖREN ÇAĞIRIYOR

Maceralı ve huzur dolu bir yürüyüşü geride bırakan Nicomedia Trekking üyeleri şehrin gürültüsü ve stresinden uzaklaşarak doğada güzel bir gün geçirdi. Bol sürprizli bir Pazar gününü daha geride bırakan adrenalin tutkunları yürüyüşün verdiği tatlı bir yorgunluk ve huzur ile evlerine döndüler. Nicomedia Trekking Başkanı Erdal Gören herkesin gitmek ve görmek istediği tabiat güzelliklerinin tadını çıkarmak isteyen herkesi göremeyeceği Nicomedia Trekking ailesine bekliyor.