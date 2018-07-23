Ayaz icradan çıkardıklarına seslendi: Herkes kenara çekilmeyi bilecek

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz İlçe Binasında düzenlediği basın açıklamasında icra kurulu değişikliğinin ardından eski icra kurulu üyesi Ali Erdem’in kendisine ve partiye yönelik eleştirilerine cevap vererek, “Bizim örnek aldığımız konum her zaman olduğu gibi Tayyip Erdoğan’dır. Biz arkadaşlarımızdan da herkes nasıl kenara çekilmeyi biliyorsa aynı şeyi kendi arkadaşlarımızdan da bekleriz” dedi.

BENİMDE HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIM ZAMANLAR OLDU

Siyasette bir sanattır. Biz 11 ay önce güzel bir ekip kurduk. Arkadaşlarımıza 1 yıl içerisinde bugün icraya giremeyen arkadaşlarımız için 25 kişilik icra yönetimimden 10 kişi aldığımı ve bir yıl sonra icra değişikliği yapacağımı söyledim. Ben siyasette hayatım boyunca gelmiş olduğum konuma baktığımda bizim partimizde her şey bayrak değişimidir. Siyasi körlüğe müsaade etmemek lazım. Bunun en güzel örneğini Cumhurbaşkanımız yapmıştır. Bakanlar kurulunda bir devinim yaratmıştır. Bizim örnek aldığımız konum her zaman olduğu gibi Tayyip Erdoğan’dır. Biz arkadaşlarımızdan da herkes nasıl kenara çekilmeyi biliyorsa aynı şeyi kendi arkadaşlarımızdan da bekleriz. Hasan Ayaz koltuğa oturdu yarın bir gün bir şey olamazsam bana küfür mü edecekler. Benimde haksızlığı uğradığıma inandığım çok şey oldu ama sesimi çıkarmadım.

AKP BÜYÜK BİR PARTİ

Benim geçmişimi bilen neler yaşadığımı bilirler. Ali Erdem arkadaşımızla her şey sevgi saygı çerçevesinde. Kendisi bana siz bizim liderimizsiniz bize bu görevi verdiniz şimdi de başka bir arkadaşı görevlendirdiniz biz dava adamıyız küskünlük olmaz dedi . AK Parti büyük bir parti. Burası Hasan Ayaz’ın partisi değil. Bizim partimizde tartışılmayacak tek kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ali Korkmaz Bey nasıl bu görevi bize devretti bizde illaki başka birine devredeceğiz. İcrada arkadaşlarımız değişti. Recep Yıldız, Nurullah Yılmaz arkadaşlarımız diğer icra kurulundaydılar bugün bakın dava adamı gibi yanımızda oturuyorlar. Ali Erdem arkadaşımızın davranışı kısa süreli duygusal bir harekettir. En büyük Alikahyalı’da biziz. Kimse bize bu memleketin afrasını yapmasın. İcrada 7 değişiklik odu. 5 isim yeni girdi.