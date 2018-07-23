25 kilo esrar ele geçirildi

Kocaeli’de jandarma ve polis ekiplerinin ortaklığında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda 5 kilo 350 gram eroin, 25 kilo 49 gram esrar, 3 bin 758 kök Hint keneviri, 292 adet ecstasy hap ve 22 gram bonzai ele geçirildi.