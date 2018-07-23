Kocaeli’de jandarma ve polis ekiplerinin ortaklığında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda 5 kilo 350 gram eroin, 25 kilo 49 gram esrar, 3 bin 758 kök Hint keneviri, 292 adet ecstasy hap ve 22 gram bonzai ele geçirildi.
Bugün 12:07 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:09 TSİ )
25 kilo esrar ele geçirildi
Kocaeli’de son bir haftada jandarma ve polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 25 kilo esrar ele geçirildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:07 TSİ - Asayiş
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz