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25 kilo esrar ele geçirildi

Kocaeli’de son bir haftada jandarma ve polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 25 kilo esrar ele geçirildi.

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Kocaeli’de jandarma ve polis ekiplerinin ortaklığında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda 5 kilo 350 gram eroin, 25 kilo 49 gram esrar, 3 bin 758 kök Hint keneviri, 292 adet ecstasy hap ve 22 gram bonzai ele geçirildi.

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