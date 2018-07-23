İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kongrede tekrardan aday olmayacağını açıklaması üzerine parti kulislerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Açıklama üzerine İYİ Parti milletvekilleri genel merkezde toplandı. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk "Hayırlı uğurlu olsun, sıkıntı yok, Allaha şükür. Genel başkanımız tek aday olacak bu genel kurulda ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Bugün 12:09 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:35 TSİ )
İYİ Parti: Tek adayımız Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, "Tek adayımız Meral Akşener" açıklamasında bulundu.
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Bugün 12:09 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz