İYİ Partili vekil Koncuk: Tek adayımız Meral Akşener

Büyütmek için resme tıklayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kongrede tekrardan aday olmayacağını açıklaması üzerine parti kulislerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Açıklama üzerine İYİ Parti milletvekilleri genel merkezde toplandı. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk "Hayırlı uğurlu olsun, sıkıntı yok, Allaha şükür. Genel başkanımız tek aday olacak bu genel kurulda ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.