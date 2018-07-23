İYİ Parti'den bir flaş açıklama daha...

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray: “Sayın Genel Başkanın tekrar genel başkanımız olması konusunda irade beyanı anlamında olağanüstü baskı ile ve memnuniyet verici sevgi ile karşılaştık. Ortak kararımızdır. Sayın Genel Başkanın iradeleri doğrultusunda ağustos ayında büyük kurultay yapma kararı almıştır” dedi.

"ORTAK İMZA İLE AKŞENER'İ ADAY GÖSTERECEĞİZ"

Çıray sözlerinin devamında "Diğer liderler ve demokrasi için bir ders olması gerektiğini düşünüyoruz. Aday olmamak genel başkanın kendi iradesidir. Ortak imza ile Meral Akşener’i aday göstereceğiz" ifadelerini kullandı.