Kocaeli basketbolda takımlar belli oldu

İl Temsilciliğini Cengiz Kahraman’ın yaptığı ligde bu yıl da tüm yaş kategorilerinde müsabakalar oynatılacak. U-18 birinci ve 2. Küme takımları 2001-2002 doğumlu, U-16 birinci ve ikinci küme takımları 2003-2004 doğumlu, U-14 ligi 2005-2006, U-12 ligi 2007, U-11 ligi 2008 ve U-10 ligi de 2009 doğumlu sporculardan oluşacak.

1. KÜME U-18 2001-2002

İzmit Basketbol İhtisas

Kocaeli Basket

Gölcük Belediye

Gebze Yıldızları

Gista Gençlik

Güneş Gelişim

Darıca İdeal Spor Kulübü

Gölcük Us Basketbol

2. KÜME U-18 2001-2002

Derince Yenikent

Kocaeli GHSK

Kocaeli Büyükşehir

Karamürsel Gençlik

Dereköy Gazanfer Bilge

Gölcük Yeni Hisareyn

Gebze Mutlukent

1. KÜME U-162003-2004

Kocaeli Basket

Gölcük Belediye

Gölcük Yeni Hisareyn

23 Nisan İÖO

Gista Gençlik

Derince Yenikent

Körfez’in Yıldızları

Güneş Gelişim

Gölcük Us Basketbol

Darıca İdeal

2. KÜME U-162003-2004

İzmit Belediye

Dereköy Gazanfer Bilge

Kocaeli GHSK

Kocaeli İzmitspor

Karamürsel Gençlik

Gebze Yıldızları

İzmit Basketbol İhtisas