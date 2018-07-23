Kocaeli basketbolda takımlar belli oldu

İl Temsilciliğini Cengiz Kahraman’ın yaptığı ligde bu yıl da tüm yaş kategorilerinde müsabakalar oynatılacak. U-18 birinci ve 2. Küme takımları 2001-2002 doğumlu, U-16 birinci ve ikinci küme takımları 2003-2004 doğumlu, U-14 ligi 2005-2006, U-12 ligi 2007, U-11 ligi 2008 ve U-10 ligi de 2009 doğumlu sporculardan oluşacak.
1. KÜME U-18 2001-2002
İzmit Basketbol İhtisas
Kocaeli Basket
Gölcük Belediye
Gebze Yıldızları
Gista Gençlik
Güneş Gelişim
Darıca İdeal Spor Kulübü
Gölcük Us Basketbol
2. KÜME U-18 2001-2002
Derince Yenikent
Kocaeli GHSK
Kocaeli Büyükşehir
Karamürsel Gençlik
Dereköy Gazanfer Bilge
Gölcük Yeni Hisareyn
Gebze Mutlukent
1. KÜME U-162003-2004
Kocaeli Basket
Gölcük Belediye
Gölcük Yeni Hisareyn
23 Nisan İÖO
Gista Gençlik
Derince Yenikent
Körfez’in Yıldızları
Güneş Gelişim
Gölcük Us Basketbol
Darıca İdeal
2. KÜME U-162003-2004
İzmit Belediye
Dereköy Gazanfer Bilge
Kocaeli GHSK
Kocaeli İzmitspor
Karamürsel Gençlik
Gebze Yıldızları
İzmit Basketbol İhtisas
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz