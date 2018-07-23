İlimizin amatörünün saygın ve çalışkan spor adamlarından Adnan Sak, geçen sezon Dilovası Belediyespor’dabaşkanvekilliği yaptı. Ancak sezon içinde yaşananlar ve özellikle de rakip bir sporcununsosyal medya paylaşımı nedeni ile hayli üzülen Sak, bir süre ara vereceği öğrenilen deneyimli spor adamına “Kal” baskısı yapıldı. Uzun süre ikna edilmeye çalışılan Adnan Sak amatörü kararını gözden geçirdi ve kulübü yalnız bırakmayacağını ifade etti. Dilovası ekibinin yeni sezon öncesi güçlü bir yönetim ile 1. Amatör Lig’de yer alacağı ve genç futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile mücadele edeceği belirtildi.
Bugün 12:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:28 TSİ )
Adnan Sak “Devam” dedi
İlimizin amatörünün saygın ve çalışkan spor adamlarından Adnan Sak, geçen sezon Dilovası Belediyespor’dabaşkanvekilliği yaptı.
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Bugün 12:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz