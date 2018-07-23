Adnan Sak “Devam” dedi

İlimizin amatörünün saygın ve çalışkan spor adamlarından Adnan Sak, geçen sezon Dilovası Belediyespor’dabaşkanvekilliği yaptı. Ancak sezon içinde yaşananlar ve özellikle de rakip bir sporcununsosyal medya paylaşımı nedeni ile hayli üzülen Sak, bir süre ara vereceği öğrenilen deneyimli spor adamına “Kal” baskısı yapıldı. Uzun süre ikna edilmeye çalışılan Adnan Sak amatörü kararını gözden geçirdi ve kulübü yalnız bırakmayacağını ifade etti. Dilovası ekibinin yeni sezon öncesi güçlü bir yönetim ile 1. Amatör Lig’de yer alacağı ve genç futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile mücadele edeceği belirtildi.