Çağrı Arslan söz hakkını kullandı

Arslan gazetemize yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: Her zaman şartlar ne olursa olsun bana verilen görevilayıkı ile yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Almış olduğum görevde hiç bir zaman adaletsiz ne bir karar aldım ne de insanların emeklerine saygısızlık ettim. Ne olursa olsun bünyesinde bulunduğum kuruma ne laf söyletirim nede hakkını yedirtirim.

ALT YAPI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İSTEDİ

Bizden ayrıldığını aktaran eski antrenörümüz bana “Alt Yapı Koordinatörü olmak istiyorum” isteğinin olumlu karşılık bulmadığı gerekçesi ile görevini bırakmıştır. Kişilerin özel isteği değil kulübün menfaati her şeyin önündedir. Madem her şey net bir şekilde ifade edildi, bu da edilebilirdi. Alt yapı koordinatörümüze ve onun ekibine olan güvenimiz tamdır. Herkese görevinde kolaylıklar dilerim.