Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:30 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:32 TSİ )

Kocaeli Basket U-18 kupasını aldı

Kocaeli Basketbol U-18 Ligi Kızlarda dereceye giren kulüplere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Basketbol U-18 Ligi Kızlarda dereceye giren kulüplere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Bu kategoride şampiyon Kocaeli Basket Spor Kulübü, ikinci İzmit Belediye Spor Kulübü ve üçüncü de Güneş Gelişim Gölcük Spor Kulübü oldu. Kupa madalyalarını alan sporcular son olarak basın mensuplarına fotoğraf verdi.

U-18 KIZLAR

  1. Kocaeli Basket
  2. İzmit Belediye
  3. Güneş Gelişim Gölcük

Bugün 12:30 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli basketbolda takımlar belli oldu mask
Kocaeli basketbolda takımlar belli oldu
Arap Osman’dan şok veda mask
Arap Osman’dan şok veda
Fenerbahçe'ye zorlu rakip mask
Fenerbahçe'ye zorlu rakip
Yunanistan’dan Faruk’u izlemeye geldiler! mask
Yunanistan’dan Faruk’u izlemeye geldiler!
Çağrı Arslan söz hakkını kullandı mask
Çağrı Arslan söz hakkını kullandı
İyi mücadeleleri derece getirmeye yetmedi mask
İyi mücadeleleri derece getirmeye yetmedi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
Kedicikler Gebze'ye getirildi mask
Kedicikler Gebze'ye getirildi
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı mask
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı
Kadir Kurt vefat etti mask
Kadir Kurt vefat etti

GALERİ

Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu mask
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu
7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu mask
7 ülkeden TDBB yönetimi Düzce’de buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL