Kocaeli Basket U-18 kupasını aldı

Kocaeli Basketbol U-18 Ligi Kızlarda dereceye giren kulüplere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Bu kategoride şampiyon Kocaeli Basket Spor Kulübü, ikinci İzmit Belediye Spor Kulübü ve üçüncü de Güneş Gelişim Gölcük Spor Kulübü oldu. Kupa madalyalarını alan sporcular son olarak basın mensuplarına fotoğraf verdi.
U-18 KIZLAR
- Kocaeli Basket
- İzmit Belediye
- Güneş Gelişim Gölcük
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz