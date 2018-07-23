Kocaeli Basket U-18 kupasını aldı

Kocaeli Basketbol U-18 Ligi Kızlarda dereceye giren kulüplere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Bu kategoride şampiyon Kocaeli Basket Spor Kulübü, ikinci İzmit Belediye Spor Kulübü ve üçüncü de Güneş Gelişim Gölcük Spor Kulübü oldu. Kupa madalyalarını alan sporcular son olarak basın mensuplarına fotoğraf verdi.

U-18 KIZLAR