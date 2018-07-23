Bir kükrersek kimse duramaz!

Son durak Bekidere’ydi. Yeşil Siyahlıların bir araya geldiği toplantıda Enver Güler sabırlı davranmaya devam edeceklerini ifade etti ve şunları söyledi: “Bizler çokbüyük bir aileyiz. Sabırla transferin açılmasını bekliyoruz. Bazı duyumlar beni rahatsız ediyor. Kimseye boyun bükmeyiz, eğilmeyiz! Kükrediğimiz zaman kimse önümüzde duramaz.

SIRADAKİ DURAK TAVŞANTEPE

Hodri meydan Türkiye'nin gözbebeğidir. Yolumuza birlik ve beraberlik içinde devam ediyoruz. Kocaelispor'un iyi gününde de varız, kötü gününde de… Transfer yasağı konusunda olumlu görüşe sahibim. Bekirdere’de mükemmel bir organizasyona imza atıldı. Küçüğünden büyüğüne tüm Bekirdereli kardeşlerimi tebrik ederim. Bir sonraki toplantımız değişiklik olmadığı taktirde 29 Temmuz pazar günü saat 20.30’da Tavşantepe’de olacak.