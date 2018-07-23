Namaz kılarken kalp krizi geçirdi

NAMAZ KILARKEN FENALAŞTI

Henüz 44 yaşında olan Tunç’un vefat haberi atletizm ve spor camiasında büyük üzüntü yaşattı.Palandöken Dağı'ndaki bir otelde 2 aydır kamp yapan Atletizm Milli Takım Antrenörü İbrahim Tunç, yapılan çalışmalar sonrası odasına çekildi ve namaz kıldığı sırada fenalaştı.İbrahim Tunç, yan odada kalan sporcularından duvara vurarak yardım istedi. Odaya gelen sporcular,antrenörlerinin terlediğini fark etti.

1 EVLAT SAHİBİYDİ

İbrahim Tunç'u resepsiyona indiren sporcular, durumu otel yönetimine bildirdi ve genç antrenör otele çağrılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye karşın hayatını kaybeden Tunç’un damar genişlemesi hastalığı olduğu öğrenildi.Kalp krizi geçirdiği belirtilen edilen Merhum Tunç evli ve 1 erkek çocuk babasıydı.