Körfez’in tribün liderlerinden Osman Sınmaz (Arap) şok bir kararla tribünleri bıraktığını belirtti. Sınmaz açıklamasında “Yaşantımın anlamı olan, 34 yıl tribün hayatı, 23 yıl da tribün liderliği benim için bitmiştir. İyi niyetimle giden günlerim... Bunun vebalinin hesabını soran illa ki çıkacaktır. Ben yine Arap Osman olarak kalacağım… Peki ya sizler!” ifadelerine yer verdi.
Bugün 12:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:44 TSİ )
Arap Osman’dan şok veda
Körfez’in tribün liderlerinden Osman Sınmaz (Arap) şok bir kararla tribünleri bıraktığını belirtti.
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Bugün 12:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz