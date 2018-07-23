Arap Osman’dan şok veda

Körfez’in tribün liderlerinden Osman Sınmaz (Arap) şok bir kararla tribünleri bıraktığını belirtti. Sınmaz açıklamasında “Yaşantımın anlamı olan, 34 yıl tribün hayatı, 23 yıl da tribün liderliği benim için bitmiştir. İyi niyetimle giden günlerim... Bunun vebalinin hesabını soran illa ki çıkacaktır. Ben yine Arap Osman olarak kalacağım… Peki ya sizler!” ifadelerine yer verdi.