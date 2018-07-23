+45 kategorisinde şampiyonaya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şanssız bir kura çekti. İstanbul ve İzmir'i takımları ile iyi mücadelesini galibiyet ile noktalayamayan ekibimiz Başkent Ankara'yı ise mağlup etti. Muğla Menteşe Spor Salonu’ndaki organizasyonda derece alamasa da mücadelesi ile dikkat çeken temsilcimiz İzmit’e moralli döndü.
Bugün 12:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:44 TSİ )
İyi mücadeleleri derece getirmeye yetmedi
Seçimler ve üniversite sınavı nedeniyle daha önce yapılması gereken ancak ertelenen 4. Veteranlar Voleybol 2018 Türkiye Şampiyonası 20-22 Temmuz tarihleri arasında Muğla’da organize edildi.
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Bugün 12:43 TSİ - Spor
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