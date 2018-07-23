İyi mücadeleleri derece getirmeye yetmedi

+45 kategorisinde şampiyonaya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şanssız bir kura çekti. İstanbul ve İzmir'i takımları ile iyi mücadelesini galibiyet ile noktalayamayan ekibimiz Başkent Ankara'yı ise mağlup etti. Muğla Menteşe Spor Salonu’ndaki organizasyonda derece alamasa da mücadelesi ile dikkat çeken temsilcimiz İzmit’e moralli döndü.