Boksörlerimiz iyi iş çıkarıyor

45 İL 450 SPORCU

Gazeteci Osman Sayın Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 45 ilden yaklaşık 450 sporcu katılırken Kağıtsporlu için ringe çıkacak olan boksörlerimiz şampiyonluk mücadele edecek.Her biri ikişer dakikadan 3 raunt oynanacak müsabakalarda sporcular, 13 farklı sıklette mücadele ediyor.