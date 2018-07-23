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Deniz Kolgu: Ben zorun peşindeyim!

Çakılmakta olan bir uçağı düzlüğe çıkarmak için mücadele ettiklerini ifade eden Deniz Kolgu net konuştu.

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3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Körfez Futbol Kulübü’nde teknik adam Deniz Kolgu sorularımızı yanıtladı. Kolgu gerçekçi bir spor adamı olduğunu ifade etti ve şu ifadelere yer verdi. Hayal satmak doğru değil. Ben gerçekçi bir spor adamıyım. Şu an tam takım olarak hazırlanamıyoruz. Bilindiği gibi transfer yasağımız ve çözülmesi gereken problemler var. İlçeye esnafa bile borcu var kulübün. Her gün kapımız çalınıyor.

İÇİMDE FIRTINALAR KOPUYOR

İki buçuk sezondur yapılanlardan ötürü burnunu aşağıya çevirmiş bir uçağın düşüşünü durdurup, kulübü yaşatmayı sağlamak için buradayım. Birçok sorunun üstesinden gelmeye çalışan bir yönetimimiz var. Bakmayın benim de içim de fırtınalar kopuyor. Sabırlı olmalı ve ilk önce el birliği ile düşüşü durdurmalıyız. Sezon içinde ne olur, neler yaşanır bilemeyiz.

FUTBOLCUN ADALETİ VAR

Futbolun adaleti yok derler… Bence var. Futbola doğru dokunursan sana o kadar doğru davranır. Buna her yönü ile bakabilirsiniz. Teknik adamlar olarak kulüplerimize zarar vermemeli, kulüplerimizi transfer mezarlığına çevirmemeliyiz. Yönetimimiz ile koordineli olacağız, hesabımızı, kitabımızı 3-4 haftalık değil, sezonluk yapacağız. Zor mudur, zordur… Ben zorun peşindeyim! Ali KÖKSAL

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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