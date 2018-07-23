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Bugün 16:00 TSİ- Spor

Ne olacak bu Dilovası Stadı’nın hali!

Dilovası Stadı’nda tam bir dram yaşanıyor. Buraya stat demeye bin şahit lazım!

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Dilovalılar çok dertli. Statlarının uzun zamandan beri bakıma ihtiyacı var. Yıllardır çivi bile çakılmamasına rağmen geride bıraktığımız sezon resmi maçların oynandığı stat sakatlığa davetiye çıkarıyor. Zeminin üzerindeki sentetik halı tabaka eridi ve beton zemin kendini gösterdi. Bazı yerlerdeki yamaların hiçbir fayda sağlamadığı ve pislik içindeki stat çürümeye devam ediyor. 

ZAMAN ÇOK DARALDI

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Büyükşehir’e bağlı olan Derbent stadında bakım onarım çalışmaları başladı. Ancak Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Dilovası Stadı için henüz bir hareket söz konusu değil. Ağustos ayına yaklaşıldı ve Eylül ayında başlayacak olan yeni sezon öncesi antrenmanlarını ve maçlarını yapacak olan bölge takımları bir an önce stadın bakıma alınmasını ve eksikliklerin giderilmesini istiyor.

HİÇ YAKIŞMIYOR

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Stadın bakımına geride bıraktığımız sezon sonu itibari ile başlanacaktı ve kulüp başkan ve yöneticilerine bu telkinde bulunulmuştu. Ama verilen söz henüz yerine getirilmiş değil. Sadece sakatlık değil, hijyenik açıdan tam bir dramın yaşandığı Dilovası Stadı’na bir an önce dokunulması gerekiyor. Tesis zengini! kente bu görüntüler hiç ama hiç yakışmıyor. İşin üzücü yanı birkaç tane daha böyle görüntülerle dolu statların var olduğu gerçeği!

Bugün 16:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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