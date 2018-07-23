Dilovalılar çok dertli. Statlarının uzun zamandan beri bakıma ihtiyacı var. Yıllardır çivi bile çakılmamasına rağmen geride bıraktığımız sezon resmi maçların oynandığı stat sakatlığa davetiye çıkarıyor. Zeminin üzerindeki sentetik halı tabaka eridi ve beton zemin kendini gösterdi. Bazı yerlerdeki yamaların hiçbir fayda sağlamadığı ve pislik içindeki stat çürümeye devam ediyor.

ZAMAN ÇOK DARALDI

Büyükşehir’e bağlı olan Derbent stadında bakım onarım çalışmaları başladı. Ancak Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Dilovası Stadı için henüz bir hareket söz konusu değil. Ağustos ayına yaklaşıldı ve Eylül ayında başlayacak olan yeni sezon öncesi antrenmanlarını ve maçlarını yapacak olan bölge takımları bir an önce stadın bakıma alınmasını ve eksikliklerin giderilmesini istiyor.

HİÇ YAKIŞMIYOR

Stadın bakımına geride bıraktığımız sezon sonu itibari ile başlanacaktı ve kulüp başkan ve yöneticilerine bu telkinde bulunulmuştu. Ama verilen söz henüz yerine getirilmiş değil. Sadece sakatlık değil, hijyenik açıdan tam bir dramın yaşandığı Dilovası Stadı’na bir an önce dokunulması gerekiyor. Tesis zengini! kente bu görüntüler hiç ama hiç yakışmıyor. İşin üzücü yanı birkaç tane daha böyle görüntülerle dolu statların var olduğu gerçeği!