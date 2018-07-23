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Yunanistan’dan Faruk’u izlemeye geldiler!

657. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde çeyrek finale kadar çıkan ve Şaban Yılmaz karşısında önce ayağından, sonra da kaburgasından sakatlanan Faruk Akkoyun’un bu şanssızlığına en çok üzülen Faruk’un Yunanistanlı bayan hayranları oldu.