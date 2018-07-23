Yunanistan’dan Faruk’u izlemeye geldiler!

AYHAN İNCE VESİLE OLDU
Yunanistan ziyareti sırasında tanıdıkları Akkoyun’u izlemek ve başarılı pehlivana destek vermek üzere Edirne’ye gelen Yunan hayranları, Faruk Akkoyun’un güreşlerini heyecanla izlerken sakatlanmasına da hayli üzüldüler. Bu ziyarete eski Milli güreşçi Ayhan İnce’nin vesile olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz