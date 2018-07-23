Beyza Nur Şahin çok mutlu

11-22 Temmuz tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Hentbol Şampiyonası sona erdi. Erkekler hentbol Milli takımımız üçüncü, Kadınlar Hentbol Milli takımımız ise ikinci oldu. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar “Tüm ekibimizi,Federasyonumuzu, hocalarını ve özellikle de yakımda yer alan ilimiz Gençlik Hizmetleri Spor Kulübümüzün sporcusuBeyza Nur Şahin’i kutluyoruz” dedi.