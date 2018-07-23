11-22 Temmuz tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Hentbol Şampiyonası sona erdi. Erkekler hentbol Milli takımımız üçüncü, Kadınlar Hentbol Milli takımımız ise ikinci oldu. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar “Tüm ekibimizi,Federasyonumuzu, hocalarını ve özellikle de yakımda yer alan ilimiz Gençlik Hizmetleri Spor Kulübümüzün sporcusuBeyza Nur Şahin’i kutluyoruz” dedi.
Bugün 17:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:57 TSİ )
Beyza Nur Şahin çok mutlu
11-22 Temmuz tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Hentbol Şampiyonası sona erdi.
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Bugün 17:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz