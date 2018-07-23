Bağdatspor, Çaça’yı transfer etti

Süper Amatör Lig’in yeni takımlarından Bağdatspor, geçen sezon Körfez Esen Spor forması giyen ve “Çaça” olarak bilinen 1995 doğumlu orta saha oyuncusu Harun Durmuş ile anlaştı. Harun yeni takımı başarılı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.