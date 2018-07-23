Süper Amatör Lig’in yeni takımlarından Bağdatspor, geçen sezon Körfez Esen Spor forması giyen ve “Çaça” olarak bilinen 1995 doğumlu orta saha oyuncusu Harun Durmuş ile anlaştı. Harun yeni takımı başarılı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.
Bugün 17:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:58 TSİ )
Bağdatspor, Çaça’yı transfer etti
Süper Amatör Lig’in yeni takımlarından Bağdatspor, geçen sezon Körfez Esen Spor forması giyen ve “Çaça” olarak bilinen 1995 doğumlu orta saha oyuncusu Harun Durmuş ile anlaştı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 17:00 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz