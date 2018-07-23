Traktörden düşen kadın yaşamını yitirdi

Kandıra Karaağaç köyünde ikamet eden memur emeklisi Sahir Yılmaz’ın eşi Fatma Yılmaz (54) 6 Haziran günü köyde sabit halde duran traktör römorkunda oturduğu esnada aniden ayağı kalktı. Bir anda dengesini kaybeden Fatma Yılmaz yere düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın hastanede yapılan müdahalesinin ardından Yalova’da bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Burada 46 günden bu yana yaşam savaşı veren Fatma Yılmaz aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatma Yılmaz’ın cenazesi İzmit’e bağlı Kaynarca Köyünde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaynarca Köy Mezarlığında toprağa verildi.