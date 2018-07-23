Şampiyonlar Ligi 3. Ön Elemesi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti. İlk maç 7-8 Ağustos, rövanş karşılaşması ise 14 Ağustos'ta oynanacak.
Bugün 13:16 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:18 TSİ )
Fenerbahçe'ye zorlu rakip
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.
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Bugün 13:16 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz